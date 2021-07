Tchad : un don d'équipements pour appuyer la gestion des aires et écosystèmes protégées au Guera

Le comité provincial du suivi et de coordination des activités de la province du Guera a reçu des matériels offerts par le programme d'appui à la gestion concertée des aires et écosystèmes protégées. C'est le secrétaire général de la province du Guera, Djirambété Dingamyo, qui a réceptionné ces matériels.



Le programme d'appui à la gestion concertée des aires et écosystèmes protégées a remis des tables de réunion, des chaises et des matériels bureautiques, destinés à améliorer les conditions de travail du comité.



Le délégué provincial de l'environnement, de l'eau et de la pêche, Adam Saboun Rahama, a précisé que la rencontre s'inscrit dans le cadre de la réunion trimestrielle dudit comité et la présentation des matériels.



Procédant à la réception des matériels, le secrétaire général de la province du Guera, Djirambété Dingamyo, a félicité le programme qui n'a cessé de renforcer les capacités opérationnelles du comité. Il a adressé ses remerciements à l'Union européenne pour son appui multiforme à la province du Guera.