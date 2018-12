Tchad : un don de 19 milliards FCFA pour faciliter l'accès aux télécommunications

Dans le cadre de l'appui au développement des infrastructures des pays en Afrique et dans le prolongement du projet de construction de la route transsaharienne, l'Union européenne (UE) et la Banque africaine de développement (BAD) ont procédé, le jeudi 20 décembre 2018 à Bruxelles, en Belgique, à la signature de la convention de financement de la composante du Tchad du projet de la dorsale transsaharienne (DTS) à fibre optique. Le don s'élève à 29 millions d'euros, soit environ 19 milliards Francs CFA.



"La signature de l'accord de don entre le Tchad et la BAD est prévue pour la deuxième semaine du mois de janvier 2019", a précisé la ministre des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, Ndolenodji Alixe Naimabye.



Ce don comporte le financement global de la première phase du projet de la DTS estimé à près de 79 millions d'euros et dont la composante du Niger en cours d'exécution est déjà financée par la BAD à hauteur de 44 millions d'euros.



D'après la ministre Ndolenodji Alixe Naimabye, "l'objectif spécifique du projet est de faciliter l'accès des populations, administrations et entreprises à des services de télécommunications de qualité, fiables et au moindre coût dans les deux pays."



La ministre s'est félicité des "orientations" du chef de l'Etat et de son "soutien décisif" dans l'aboutissement de cette phase du processus.