Tchad : un don de 36,9 milliards Fcfa pour une intervention d'urgence en faveur de l'énergie solaire

Le conseil d'administation du groupe de la Banque mondiale a approuvé le 20 décembre 2022, un projet régional d'un montant total équivalent à 311 millions de dollars des États-Unis pour le projet régional d'intervention d'urgence pour l'énergie solaire.



Dans ce cadre, le Tchad bénéficiera d'un don de 60 millions de dollars (36,9 milliards Fcfa) des États-Unis, informe le ministère de la Prospective économique et des Partenariats internationaux.



Le projet a pour objectif d'augmenter rapidement la capacité d'énergie renouveable connectée au réseau et de renforcer l'intégration régionale dans les pays participants. Il financera l'achat, l'installation et le fonctionnement d'environ 106 Mw d'énergie solaire photovoltaïque (PV) avec les systèmes d'énergie et de stockage de batterie (BESS) et l'extension de capacité pour 41 Mw d'hydroélectricité, ainsi que l'acquisition de matériels connexes de distribution et de transmission dans quatre pays suivants : le Libéria, la Sierra Leone, le Tchad et le Togo.