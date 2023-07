Tchad : un élève officier renvoyé pour falsification de décret et usurpation du grade de général

"L'individu s'est présenté au bureau du chef d'État-Major Particulier du président de la République avec ce faux décret et a réussi à obtenir l'attachement des galons de Général par le CEMPPR, qui croyait exécuter un décret authentique émanant du Président de la République."

Selon le ministère, Timan Yaya Seid, élève officier d'active, a falsifié un document officiel, en l'occurrence un décret, dans le but de s'attribuer le grade de Général de Brigade. Il a réussi à tromper les contrôles de sécurité, probablement avec l'aide de complices.Suite à des suspicions concernant son âge, des vérifications minutieuses ont été effectuées, révélant ainsi que le décret en question était faux et n'était que le fruit d'une manipulation frauduleuse.Des mesures ont immédiatement été prises pour arrêter l'usurpateur et le remettre à la justice afin qu'il réponde de ses actes.