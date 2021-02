Tchad : un émissaire du président rencontre les jeunes et étudiants à Doba

S’adressant aux étudiants, le conseiller spécial du chef de l’état, le général Mahamat Saleh Brahim, affirme qu’il n’est pas venu faire de la politique mais en tant que père, il est venu prodiguer des conseils à ses enfants. à leurs doléances, il a recommandé aux étudiants d’ajouter la restauration de la bourse, ce qui lui a permis d’attirer un tonnerre d’applaudissements.



Le conseiller spécial du chef de l’État a conseillé aux étudiants d’être exemplaires et de ne pas se laisser distraire et berner par les vendeurs d’illusions qui ne cherchent qu’à retarder ou à détruire leur avenir. « Ce sont vos multiples grèves et manifestations qui vous retardent », a-t-il dit.



Le général Mahamat Saleh Brahim a conclu ses propos en disant qu’il se fera l’avocat et le porte-parole des étudiants, promettant de transmettre leurs doléances au chef de l’État. Il les a invité à faire un examen de conscience et à donner leur voix au candidat du MPS lors de l’élection présidentielle d’avril prochain.