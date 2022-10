Tchad : un enseignement de Master en production végétales et animales en voie de validation

L'objectif de cet atelier est de faire contribuer les étudiants au développement du monde rural par la formation initiale et continue des techniciens agro-sylvo-pastoraux, le perfectionnement et la spécialisation des acteurs de développement en mettant l'accent sur l'épanouissement de la jeunesse tchadienne.



Principalement, l'atelier vise la formation des étudiants sur les problématiques de gestion de l'environnement et du développement durable.



La directrice de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation, Idayam Naïbert, souligne que le CFAP se transformera en Institut supérieur des sciences et des technologies (I2ST) et projette de se lancer dans la formation en Master dont la validation des programmes de formation constitue un second pas après la normalisation des enseignements.



Le président du conseil d'administration, Pr. Ban-Bo Bebanto, promet des opportunités aux jeunes pour développer le secteur de l'élevage, de l'agriculture mais aussi de la santé, la finance, l'expertise comptable et la technologie du numérique grâce à la participation des partenaires.



Pour lui, cette nouvelle approche répondra aux exigences des autorités et de la demande.