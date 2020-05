Tchad : un étudiant de 22 ans se donne la mort, laissant un message sur un tableau

Lassaré Neitcha Ismael, un étudiant âgé de 22 ans, en première année à l'École Normale Supérieure de Bongor (ENS-B), s'est suicidé jeudi dans sa chambre à Kélo.Il habitait le quartier Debreng dans le 3ème arrondissement de la ville de Kélo.Avant de se donner la mort, Lassaré a laissé un message, écrit sur un tableau : "C'était pour moi une très grande surprise d'être trahi par mes propres oncles, voire leurs femmes. Merci pour tout ce que vous m'avez fait".Son frère cadet, Bah-Gue Neitcha, témoigne : "Jeudi matin aux environs de 8 heures, on était ensemble avec mon grand frère. Avant de sortir, il m'a dit qu'il va aller voir ma grande sœur pour qu'elle lui donne à manger. Il est allé et n'est pas revenu. Moi aussi je suis sorti pour aller rendre visite à ma tante.""Au retour, aux environs de 10 heures, je ne l'ai pas trouvé à la maison. J'ai pris une natte pour m'installer sous un manguier. Je me suis endormi pendant trois heures de temps. Entre temps, un grand est venu à la maison et a dit que mon frère Lassaré Neitcha Ismael s'est suicidé", ajoute-t-il.Il poursuit en précisant que lorsqu'il s'est levé, son grand frère l'a appelé pour lui dire de venir de toute urgence car Lassaré veut se donner la mort. "En arrivant, je suis entré dans sa chambre et je l'ai trouvé déjà mort. Je n'ai rien pu faire pour le sauver. J'ai vu le message qui était écrit sur le tableau", affirme Bah-Gue Neitcha.Jeudi, le corps d'un jeune de 24 ans a été découvert pendu dans une forêt à côté de l'école de reboisement de Kélo. Le 3 mai dernier, un cas de suicide par pendaison a été enregistré à Massakory