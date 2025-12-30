Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : un faux ancien rebelle comparait pour escroquerie à N’Djamena


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 30 Décembre 2025



Tchad : un faux ancien rebelle comparait pour escroquerie à N’Djamena
Un homme se présentant comme un ancien rebelle, et affirmant avoir conclu un accord avec le gouvernement pour retrouver la légalité, a été déféré, ce mardi 30 décembre 2025, devant les juges d’instruction du tribunal de grande instance de N’Djamena.

Il lui est reproché d’avoir escroqué l’État, et d’avoir extorqué 10 millions de FCFA aux membres de sa propre famille. Selon les enquêteurs, l’individu avait monté un stratagème avec son chef traditionnel, prétextant rencontrer des difficultés dans sa collaboration avec ce dernier, abusant ainsi la confiance de ses proches. Le procureur du tribunal a qualifié le prévenu d’escroc.

Au vu du code pénal, il est considéré comme un délinquant primaire. Le ministère public a en outre souligné qu’aucun dossier officiel ne mentionnait la signature d’un quelconque accord avec l’État le concernant, et qu’il avait également trompé la partie civile.

Le procureur a requis une condamnation ferme de 18 mois de prison, et une amende de 15 millions de FCFA. L’audience a été renvoyée à la semaine prochaine pour suite de la procédure.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/12/2025

Mongo : Les Églises Baptistes Mid-missions au chevet de l'intégrité de la foi

Mongo : Les Églises Baptistes Mid-missions au chevet de l'intégrité de la foi

Tchad : La Commune du 3ᵉ arrondissement adopte un budget primitif 2026 axé sur l’Investissement Tchad : La Commune du 3ᵉ arrondissement adopte un budget primitif 2026 axé sur l’Investissement 29/12/2025

Populaires

Tchad : voici la liste des recrutements exceptionnels d’agents de l’État pour l’exercice budgétaire 2026

30/12/2025

Tchad : mise au point de l’AILC sur ses redressements et recouvrements évoqués au Sénat

29/12/2025

Tchad : Le Sénat adopte à une large majorité la loi d’Amnistie en faveur de Mahamat Zene Bada

29/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter