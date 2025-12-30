Tchad : un faux ancien rebelle comparait pour escroquerie à N’Djamena

Un homme se présentant comme un ancien rebelle, et affirmant avoir conclu un accord avec le gouvernement pour retrouver la légalité, a été déféré, ce mardi 30 décembre 2025, devant les juges d’instruction du tribunal de grande instance de N’Djamena.



Il lui est reproché d’avoir escroqué l’État, et d’avoir extorqué 10 millions de FCFA aux membres de sa propre famille. Selon les enquêteurs, l’individu avait monté un stratagème avec son chef traditionnel, prétextant rencontrer des difficultés dans sa collaboration avec ce dernier, abusant ainsi la confiance de ses proches. Le procureur du tribunal a qualifié le prévenu d’escroc.



Au vu du code pénal, il est considéré comme un délinquant primaire. Le ministère public a en outre souligné qu’aucun dossier officiel ne mentionnait la signature d’un quelconque accord avec l’État le concernant, et qu’il avait également trompé la partie civile.



Le procureur a requis une condamnation ferme de 18 mois de prison, et une amende de 15 millions de FCFA. L’audience a été renvoyée à la semaine prochaine pour suite de la procédure.