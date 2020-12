Tchad : un faux douanier arrêté et incarcéré à Léré, il escroquait des villageois

Un faux douanier qui escroquait des villageois dans les zones de Léré et Mayo-Binder, dans la province du Mayo Kebbi Ouest, a été arrêté, a appris Alwihda Info.



L'individu se trouve à la maison d'arrêt de Léré, dans l'attente de son jugement.



Le directeur de cabinet et chef de mission du parti UNDR des deux Mayo Kebbi, Kanabe Passalet Marcelin, a alerté vendredi dernier les autorités sur le phénomène.



Des boeufs d'attelage de victimes ont été immobilisés alors qu'elles avaient régulièrement payé les droits d'exportation. Les victimes ont ensuite été contraintes de payer injustement des coûts supplémentaires.



"Le député Saleh Kebzabo, sidéré par le comportement des faux douaniers qui écument les brousses et villages de notre province en général, et plus particulièrement les départements de Léré et Mayo-Binder, m'a dépêché pour vous apporter son soutien moral et vous inviter à refuser de plier l'échine devant l'arbitraire et le désordre", a expliqué Kanabe Passalet Marcelin.



Kanabe Passalet Marcelin a rappelé aux préfets et sous-préfets qu'ils sont les représentants directs du chef de l'État et ont le devoir sacré de protéger la population et ses biens. "Ce qui se passe avec la douane dans le département de Binder et Léré est inacceptable et mérite la rigueur digne de la confiance placée en eux. Le gouvernement tchadien a supprimé le poste irrégulier des douanes et interdit les fortes poursuites des citoyens. Les douaniers doivent être à la frontière et aux postes", a-t-il dit.