Tchad : un forum des acteurs locaux à Mongo pour débattre de la cohabitation

Un forum provincial des acteurs locaux s'est ouvert samedi au Vicariat apostolique de Mongo. À l'instar d'autres localités du pays, la province du Guéra fait aussi face à une multitude de conflits qui entrave le vivre ensemble des communautés.



Ce forum s'inscrit dans la démarche de consolidation des acteurs de la province en vue de mener une réflexion et proposer des actions citoyennes en faveur de la consolidation de la paix dans le Guéra et au Tchad en général. L'objectif est de contribuer à la consolidation de la paix au Tchad et de faciliter le dialogue entre les acteurs locaux sur les enjeux du vivre ensemble dans la province du Guéra.



L'évènement a eu lieu en présence du secrétaire général de la province du Guéra, Djerambeté Dingamyo, ainsi que des autorités administratives, militaires et traditionnelles et d'autres invités.



Outre ces conflits autour des ressources, des tensions sont observées entre les communautés musulmanes sur la pratique de la religion. Ces tensions pourraient constituer une menace pour la consolidation de la paix. C'est ainsi que dans cette phase de ce forum, les échanges entre la coordination nationale du Comité de suivi de l'appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR) et les acteurs associatifs locaux ont permis de faire le point sur l'évolution de la situation dans la province du Guéra.



Comme dans la plupart des provinces du Tchad, le Guéra connait des tensions entre les communautés ces dernières années. Ces tensions résultent en partie du problème d'accès et de gestion des ressources naturelles, des replis identitaires ainsi que le déficit de dialogue entre les leaders des communautés.



A l'approche des élections comme c'est le cas en ce moment, les antagonismes entre les acteurs politiques pourraient également favoriser le clivage au sein de la population.



Ce forum qui se déroulera du 27 au 29 novembre 2020 regroupe 50 participants composés des autorités administratives militaires et traditionnelles, des acteurs politiques, leaders de la société civile et des représentants des communautés.