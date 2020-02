Tchad : un forum pour améliorer la réflexion sur la cause féminine

Le ministère de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale a organisé mercredi à la Maison de la femme, un forum de haut niveau sur les 30 ans de la semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET). Ce forum regroupe les femmes des 23 provinces du Tchad du 12 au 14 février 2020.



Selon la ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Ardjoune Djallal Khalil, le Tchad a voulu a l’instar des autres grandes nations, affirmer son engagement pour la cause de la femme. C’est ainsi que le 25 février 1990 la SENAFET a été instituée.



"Le gouvernement a jugé opportun d’offrir aux femmes un cadre probant leur permettant de réfléchir sérieusement sur leurs conditions afin de proposer des pistes de solutions susceptibles de favoriser leur épanouissement", a déclaré la ministre.



"La SENAFET a évolué progressivement pour atteindre tous les coins et recoins du pays, mais en perdant en même temps, et de plus en plus de sa substance originelle. Malgré d’intenses activités de sensibilisation et de communication menées à l’occasion des célébrations de la SENAFET, celle-ci est souvent mal appréhendée, aussi bien par les hommes que par les femmes elles-mêmes, en raison de nombreux comportements déviants et de son caractère purement festif qui limitent l’atteinte des objectifs fixes", a estimé Dr. Ardjoune Djallal Khalil.