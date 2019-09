Tchad : un forum se penche sur les inconvénients des réseaux sociaux

Le secrétariat exécutif pour la gouvernance de l'Internet au Tchad a organisé, ce lundi 9 septembre 2019, au musée national de Ndjamena, la 5ème édition du Forum national sur la gouvernance de l'Internet au Tchad "IGF Tchad 2019".



L'évènement est axé sur le thème : "les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux au Tchad". Il est placé sous le haut patronage du ministère des Postes, des Nouvelles technologies de l'information et de la communication, et entre dans le cadre de la préparation du prochain Forum sur la gouvernance de l'Internet au Tchad prévu du 19 au 21 septembre 2019.



Le ministre des Postes et des NTIC a été représenté par le directeur du ministère, Jérémie Kolina. Le président du comité d'organisation du Forum, Abdeldjelil Bachar Bong, le secrétaire exécutif adjoint du Forum, Youssouf Mahamat Adawi, le président de l'Union internationale des télécommunications pour la zone Afrique centrale et Madagascar, Serge Valéry et le président d'Internet corporation for assigned and numers, Yaovi Atohoun ont pris part aux assises.



Le président du comité d'organisation, Abdeldjelil Bachar Bong a indiqué que ce Forum sur la gouvernance de l'Internet au Tchad "offre un espace de dialogue multi-parties sur les politiques publiques concernant les questions liées à la gouvernance de l'Internet comme la viabilité, la solidarité, la sécurité, la stabilité et le développement de l'Internet au Tchad."



Le représentant du ministre des Postes et des NTIC, Jérémie Kolina a souligné que "les TIC de manière générale et l'Internet en particulier, constituent de nos jours des facteurs déterminants de développement. "



Selon lui, le Forum est "assurément une opportunité pour définir la meilleure façon d'assurer la gouvernance de l'Internet afin de favoriser sa vulgarisation dans notre pays."



Jérémie Kolina a invité le public à participer massivement au 8ème Forum africain sur la gouvernance de l'Internet qui aura lieu à partir de demain, mardi 10 septembre jusqu'au 12 septembre 2019 à l'hôtel Radison Blu sous le thème : "responsabilités partagées des parties prenantes pour un écosystème robuste de gouvernance de l'Internet".



Le Forum est organisé conjointement par le gouvernement tchadien et la commission de l'Union Africaine.