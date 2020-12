TCHAD Tchad : un forum sur l’éducation organisé à Koubo Adougoul au Guéra

Par Abdoussamat Mahamat Djouma - 15 Décembre 2020



Au cours de cette rencontre, les participants échangent sur les entraves au développement du système éducatif, et plus précisément sur les conflits intercommunautaires.

Le forum sur l'éducation organisé à Koubo Adougoul ce 15 décembre dans le département d'Abtouyour, province du Guéra, apparait comme une réponse aux conflits intercommunautaires qui ont affecté négativement le bon fonctionnement de l'école de Koubo Adougoul. C’est la raison pour laquelle l’organisation « Foi et Joie Tchad », dans sa mission d'éducation populaire a aménagé cette activité pour permettre aux participants de réfléchir, d'échanger sur les maux qui entravent le système éducatif à Koubo Adougoul.



Bien plus, il est question de trouver de solution durable pour garantir une meilleure éducation aux enfants de ce village. L'objectif global du forum était donc de donner l'occasion aux participants, d'échanger sur les conflits intercommunautaires qui entravent le développement du système éducatif local. Le thème retenu de ce forum est « Promouvoir la cohabitation pacifique et le vivre ensemble pour garantir une éducation inclusive de qualité aux jeunes de Koubo Adougoul ».



A l’ouverture de la cérémonie, le président du comité d'organisation, Djimet Doungous, a tout d'abord salué l'assistance d'avoir honoré de sa présence à ce forum, avant de rappeler que l'école de Koubo Adougoul fait face à d'énormes problèmes. D’où l’organisation d’un forum. Pour lui, il est indéniable que les habitants cohabitent afin qu'il y ait la paix, et surtout que le développement puisse suivre. Pour le directeur de l'école de Koubo Adougoul, Djimet Doungous , c'est une occasion d'exprimer toutes les préoccupations afin de garantir un meilleur avenir pour les enfants scolarisés. Prenant la parole à son tour, le directeur exécutif de « Foi et Joie Tchad», Père Saturné, a retracé les problèmes que subit l'école, avant d'exhorter les cadres d'être toujours sereins, afin de combattre les maux qui minent l'école de Koubo Adougoul.

Enfin, le sous-préfet de Bagoua, Bodjo Bendj a rappelé qu’« éduquer un enfant, c'est éduquer son pays, c'est éduquer toute la nation ». Il a félicité et encouragé « Foi et Joie Tchad » d'avoir initié ce forum qui est un instrument efficace pour le redressement du système éducatif local, et ce, dans la mesure où il offre l’occasion aux différents participants d'échanger sur les entraves au développement du système éducatif et plus précisément, sur les conflits intercommunautaires qui représentent l’ennemi commun du pays.



L'ensemble des communications qui ont meublé cette rencontre portent sur les maux qui entravent le développement de l'école de Koubo Adougoul en vue de trouver des solutions durables qui garantiront l'offre d'une éducation inclusive et de qualité aux enfants de cette communauté. Après l’état de lieux, les principaux enjeux et les défis du système éducatif de Koubo Adougoul, des recommandations et perspectives sont attendues pour garantir l'accès à une éducation inclusive et de qualité, aux jeunes de Koubo Adougoul.





