Tchad : un forum sur la paix et la cohabitation pacifique fin novembre

Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE) a annoncé mardi l'organisation d'un Forum sur la paix et la cohabitation pacifique à Abéché du 20 au 21 novembre 2019.



D'après le président du comité d'organisation, Abami Oumar, "l'agriculteur, l'éleveur et la cohabitation pacifique dans la province du Ouaddaï, est le thème retenu pour le Forum sur la paix". L'évènement vise à "promouvoir la cohabitation pacifique entre les différents communautés vivants dans la province du Ouaddaï pour contribuer à l'unité nationale".



"Suite aux conflits politico-militaires que le Tchad a connu pendant des années, les tchadiens commencent à prendre conscience sur le danger des guerres, c'est pourquoi, il est temps de reconstruire la paix dans ce pays", a-t-il indiqué.



Le Ouaddaï est l'une des provinces du Tchad "marquant le plus l'histoire du monde arabo-musulman à travers sa diversité socio-économique, éducative, culturelle et politique", a expliqué Abami Oumar. Il a également relevé que cette province était considérée autrefois "comme le creuset de l'Islam au Tchad par la civilisation arabo-musulmane. Plusieurs groupes ethniques vivent dans cette province du Ouaddaï. Les arabes et les ouaddaïens cohabitent pacifiquement depuis des décennies tout en exerçant différentes activités : l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et le commerce".