Tchad : un gang présumé de coupeurs de route démantelé à Mangalmé

Moins de 72 heures après l'arrestation d'un présumé coupeur de route, responsable de plusieurs attaques sur l'axe Djogori-Abgué, un autre gang présumé a été démantelé dans la sous-préfecture de Kouka, située à environ 80 km de Mangalmé.



Ce groupe de coupeurs de route présumé ne troublera plus le sommeil, ni la quiétude des citoyens paisibles de Kouka-Margni.



Grâce à une vaste opération d'investigation et de sécurisation menée par le préfet du département de Mangalmé, Mahamat Brahim Abdraman, accompagné de différentes unités des forces de l'ordre locales, deux présumés coupeurs de route ont été traqués et mis hors d'état de nuire dans la nuit du 28 mars 2023 à Kouka-Margni.



Les malfrats étaient en possession de deux armes de marque AKM, de téléphones portables et d'une importante somme d'argent. Ils seront poursuivis en justice pour répondre de leurs actes.



La population locale peut être rassurée de savoir que les autorités continuent de travailler pour protéger la sécurité et la tranquillité de la région.