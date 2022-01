TCHAD

Tchad : un geste du coeur de l'association "Kafa" aux réfugiés cantonnés à Farcha

Alwihda Info | Par Valery Djime Lorangué - 23 Janvier 2022

L'association « Kafa pour l’Unité et la Paix » a offert le 22 janvier un don de vivres et de non vivres (114 blousons et trois cartons de biscuits) aux enfants réfugiés logés à Farcha.