Tchad : un gros porteur se renverse à Pala bloquant l'axe menant à Léré

La province du Mayo Kebbi Ouest est une zone très accidentée. La route Pala-Léré qui demeure sans réaménagement depuis quelques années, constitue un casse-tête chinois pour les usagers. Le manque d'entretien et l'intense pluie de cette année ont défavorisé la circulation routière dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Sur cet axe, le trafic est intense avec des gros porteurs qui viennent du Nigeria et du Cameroun, portant plus de quarante à soixante tonnes.