Tchad : un groupement villageois lutte pour l'autosuffisance alimentaire en pratiquant la culture de contre-saison

Le président du conseil d'administration du groupement DEGUEM NI IRI LE a pris la parole pour souligner que depuis la création de ce groupement, ils n'ont pas reçu d'appui technique. Il a lancé un appel aux ONG, aux personnes de bonne volonté, à l'ANADER et au gouvernement pour leur venir en aide. Malki Gouye a précisé que le moyen de lutter contre la famine et le changement climatique est de pratiquer la culture de contre-saison.



L'un des pasteurs du village présent à la cérémonie a évoqué les bienfaits de ce travail et a imploré la grâce de Dieu pour que ces jeunes atteignent leurs objectifs.



Il convient également de signaler que quelques représentants de groupements sœurs ont pris part à cette cérémonie de lancement des travaux. Le groupement DEGUEM NI IRI LE en est à sa troisième campagne agricole. Les membres ont lancé la première campagne agricole avec 17 hectares.