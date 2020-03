Tchad : un homme d'affaires offre une centrale solaire de 1276 panneaux à la STE

Pour ce dernier, qui se ravit d'ailleurs de l'aboutissement de ce protocole qui est le fruit d'une longue discussion, il y a lieu de remercier les autorités pour leur attention particulière à ce projet.



De son côté, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, s'engage à mettre à disposition un terrain pour l'exécution de ce projet et d'obtenir une exonération pour la Société Aboussimbil -qu'il qualifie de société citoyenne- afin de faire rentrer sur le territoire national les équipements et les véhicules commandés pour la mise en œuvre dudit projet.



Les deux parties se félicitent mutuellement et estiment que ce projet est opportun quant à son but d'alimentation en eau potable de la ville d'Abéché.