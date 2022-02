Tchad : un homme se suicide en sautant d'un pont à N'Djamena

Un homme, la quarantaine, s'est suicidé dans la nuit du 23 février en sautant par dessus l'ancien pont reliant Chagoua et Walia.



L'individu était assis derrière une moto-taxi en direction de Walia. Le motocycliste a freiné au milieu du pont pour franchir un dos d'âne. C'est à ce moment que le passager a sauté par dessus le pont et s'est jeté dans le fleuve, expliquent des témoins.



Alertés ce 24 février, des pêcheurs ont récupéré le corps inanimé de la victime. Ils ont fait appel aux autorités municipales du 9ème arrondissement pour le constat.



Le corps a ensuite été récupéré par les sapeurs-pompiers et déposé à la morgue. La victime aurait des troubles mentaux, selon des connaissances.