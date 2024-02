Aux abords de l'avenue Ngarta Tobalmbaye, malgré les efforts des personnes présentes pour éteindre le feu, l’incendie qui s’est déclaré à la station d’essence persiste et cause d'importants dégâts matériels.



Les forces de l'ordre ont été alertées et se sont déployées pour sécuriser les lieux, et empêcher les curieux de s'approcher du site.