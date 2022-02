Tchad : un incendie cause d’importants dégâts au marché de Farida au Sila

Les flammes se sont propagées rapidement, ravageant des commerces et des marchandises. Aucune solution n'a été trouvée pour venir à bout de l'incendie. Sur les lieux, c'est une scène de désolation : la destruction d'une centaine de hangars et des pertes qui se chiffrent en dizaines des marchandises.



Les commerçants et les villageois ainsi que leurs proches se sont mobilisés pour constater les dégâts, éteindre les braises fumantes avec des bidons d'eau et tenter de récupérer certaines marchandises dans les décombres.



Selon une source, l’incendie aurait été provoqué par une fuite d'essence.



Plusieurs matériels, de l’argent et une moto ont été consumés. Une personne a été légèrement blessée.