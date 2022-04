Tchad : un incendie fait des ravages au marché d’Am Timan

Un incendie d'origine inconnue s'est déclenché ce 5 avril dans le marché central de la ville. C'était aux environs 15 heures que l'aile Est du marché, la partie connue sous le nom de « SOUK KOUSSERI », est touchée par des gigantesques flammes qui consument tout sur leur passage.



Les commerçants et leurs familles venus au séjour, malheureux qu'ils sont, n'avaient que leurs larmes pour pleurer. Imaginez en cette période de ramadan avec cette canicule ardente où la température monte jusqu'à 44 ou plus de 45⁰, la soif, l'inexistence du service de sapeurs pompiers, et chose pire et inadmissible encore, le robinet ne coule pas dans la ville depuis plusieurs semaines. Les propriétaires des marchandises se sont constitués en observateurs pendant que les flammes imposent leur loi dévastatrice.



Au moment où nous mettons en ligne, les biens sont consumés par l'incendie. Les forces de l'ordre étant absents pour sécuriser les lieux, ont vient de signaler le vol d'une moto appartenant à quelqu'un venu pour apporter son secours. D'autres cas sont aussi signalés.



Le préfet du département de Barh-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh, a fait le déplacement pour constater l'ampleur de l'incendie avant de repartir, histoire de trouver une issue.