Tchad : un incendie ravage des boutiques et concessions à Tissi

Un incendie d'origine inconnue a ravagé une vingtaine de boutiques et de concessions, dans la sous-préfecture de Tissi, département de Tissi, province du Sila.



Selon des sources concordantes, l'incendie a débuté ce 26 mars à 13 heures, ravageant le quartier, avant de toucher le marché de la ville quelques minutes plus tard.



Le bilan des deux côtés fait état de 22 boutiques et une dizaine de maisons touchées, avec d'importantes pertes matérielles parties en fumée