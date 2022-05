Tchad : un individu armé maitrisé au parquet de Ndjamena par des gendarmes

Selon la version du chef du poste du parquet de Ndjamena, le service de sécurité du parquet a intercepté, aujourd'hui 31 mai 2022, aux environs de 11 heures, un homme armé qui voulait entrer de force au Palais de justice de Ndjamena.



Toujours selon la même source, le justiciable était en turban, quand il a voulu accéder dans l'enceinte du Palais de justice. Alors que pour des raisons de sécurité, l'accès à ce lieu est depuis toujours, soumis à certaines conditions, parmi lesquelles, l'interdiction formelle à un justiciable d’entrée avec un turban attaché à la tête.



Ainsi, les éléments de la sécurité, à l'entrée de la porte principale, ont demandé à ce dernier d'enlever son turban, et il a refusé d’obtempérer.



Directement, le forcené est retourné à son véhicule pour démarrer et entrer de force. Et quand la sécurité a été alertée pour le maîtriser, elle a trouvé une arme automatique dans son véhicule et immédiatement, l'arme a été saisie et l'auteur mis en garde à vue.



Il faut mentionner que la raison qui a poussé cet individu à ne pas obéir aux ordres de la sécurité, est qu’il serait chef de service au sein d'une institution, toujours selon la même source.