Tchad : un jeune entrepreneur crée une plateforme solidaire pour les Tchadiens de Lomé

Face aux difficultés rencontrées par de nombreux Tchadiens installés à Lomé, au Togo, Asriel Guelmian, jeune entrepreneur tchadien et étudiant en Master 2 de Gestion Logistique et Transport, a lancé en début 2024 un projet innovant : « Entre Nous-235 », une plateforme communautaire dédiée aux échanges entre membres de la diaspora tchadienne.



Une idée née d’un constat simple

Chaque année, des jeunes Tchadiens s’installent à Lomé pour poursuivre leurs études ou leur carrière. Mais au moment de rentrer au pays, un problème revient sans cesse : comment revendre leurs biens encore en bon état et récupérer une partie de leur investissement. « Ayant moi-même vécu cette situation, j’ai voulu créer une solution pratique, humaine et sécurisée, capable de répondre à ce besoin tout en renforçant les liens entre nous », explique Asriel Guelmian.



Une plateforme pensée pour la communauté tchadienne

« Entre Nous-235 » est d’abord une plateforme de vente et d’achat entre Tchadiens, permettant d’échanger des biens d’occasion, meubles, appareils électroniques, vêtements, etc., dans un cadre sécurisé et encadré par des administrateurs. L’objectif est d’éviter la fraude, de préserver la confidentialité des utilisateurs et de garantir la confiance au sein de la communauté.



Le projet propose également un service d’accompagnement à la recherche de logement, destiné principalement aux étudiants et nouveaux arrivants, pour leur offrir une installation rapide et fiable à Lomé. Une application mobile est actuellement en développement pour simplifier les transactions et renforcer les échanges entre membres.



Une communauté en pleine expansion

En moins d’un an, « Entre Nous-235 » a réuni plus de 600 membres actifs, principalement via WhatsApp, devenant un espace d’entraide et de solidarité pour la diaspora tchadienne au Togo. Plusieurs étudiants ont pu trouver un logement avant leur arrivée à Lomé, et des centaines de transactions ont été réalisées sans litige, dans un climat de confiance et de respect mutuel.



Une ambition panafricaine

Au-delà de son rôle local, Asriel Guelmian rêve grand : « À long terme, « Entre Nous-235 » ambitionne de devenir le premier réseau communautaire panafricain favorisant les échanges entre diasporas, au-delà des frontières tchadiennes. » Pour lui, la diaspora ne doit pas être une communauté dispersée, mais une force d’innovation et de solidarité, capable de proposer des solutions concrètes à ses propres défis.



À travers « Entre Nous-235 », Asriel Guelmian veut démontrer qu’ensemble, même loin du pays, les jeunes Tchadiens peuvent construire des solutions durables. Son initiative incarne une nouvelle génération d’entrepreneurs sociaux africains, portés par le sens du collectif et le désir de faire bouger les lignes.