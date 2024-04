Tchad : un jeune tué par des coupeurs de route dans la sous-préfecture de Kerfi

Le dénommé Alhadi, accompagné de deux amis, avait passé la journée au marché hebdomadaire de Bandikey. Au retour, des coupeurs de route ont ouvert le feu, touchant Alhadi, qui a succombé à ses blessures.



La province du Sila connaît une montée de l'insécurité, devenant une zone de tirs de balles par des malfaiteurs. Même dans la ville de Goz-Beïda, chef-lieu de la province, des voleurs tirent à balles réelles sur la population. Chaque semaine, des morts et des blessés sont signalés à cause de ces individus malintentionnés. La semaine dernière, un véhicule a été braqué sur l'axe Am-Timan-Kerfi, et un chef de village a été atteint par des balles réelles dans une localité du département de Koukou Angarana.