Tchad : un journaliste d’Alwihda Info giflé par un policier à N’Djamena

La rédaction d’Alwihda Info informe que son journaliste Tchonchimbo Ouapi Raphaël a été agressé par un policier du poste de police du 6ème arrondissement (CSP 6) de N’Djamena, au quartier Moursal, le 11 novembre 2021 vers 16 heures en face dudit poste. Tchonchimbo Ouapi Raphaël a été giflé par le policier, a ensuite été arrêté et contraint de signer une déclaration, avant d’être relâché.



Tchonchimbo Ouapi Raphaël faisait son travail de journaliste et couvrait un événement lié à la mort d’un enfant en pleine rue, percuté par un mineur au volant d’un véhicule, lorsqu’il a été intercepté par le policier.



Il était en possession de sa carte de presse qu’il a présenté au policier, sans que ce dernier n’y tienne compte.



La rédaction d’Alwihda Info condamne fermement cet acte et annonce qu’elle entend porter plainte. Elle dénonce une bavure policière et exhorte la direction générale de la police nationale à rappeler à l’ordre ses Hommes contre de telles bavures.



La direction de publication

Le coordinateur de rédaction

Malick Mahamat