Tchad : un leader associatif prône la synergie d'action pour appliquer les résolutions du DNIS

Mahamat Amine Moussa félicite le peuple tchadien pour la maturité d'esprit dont il a fait montre, ainsi qu'aux membres de l'ex-Conseil militaire de transition (CMT) pour avoir conduits sans heurts majeurs la transition pendant 18 mois, moment fragile marqué par des divergences d'opinions et d'intérêts.



Le leader associatif Mahamat Amine Moussa souligne que ces recommandations du dialogue national constituent un véritable contrat social garanti par sa mise en pratique objective durant les 24 mois à venir. Cette lourde et délicate tâche ne saurait être l'apanage d'un individu, ajoute-t-il.



Les contributions des filles et des fils du Tchad, de l'intérieur comme de la diaspora, sont attendues afin de bâtir le renouveau tchadien axé sur la justice et l'égalité sociale, une jeunesse compétente et active, I'autosuffisance alimentaire, une démocratie exhaustive, la maitrise de l'énergie et le développement tout azimut du pays.