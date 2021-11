Tchad : "un lieu de culte est sacré et donc mérite respect", avertit le PCMT

Le président du Conseil militaire de transition (CMT) a échangé le 19 novembre avec les leaders religieux au Palais présidentiel. Il a fait une mise au point sur l’incident malheureux survenu le 3 novembre dernier dans une Paroisse à Walia Goré et qui a défrayé la chronique.



Mahamat Idriss Deby a affirmé avoir suivi avec beaucoup d’attention cette situation et a indiqué qu’elle est intolérable. Les mis en cause sont déjà aux arrêts et ils répondront de leurs actes, a-t-il informé.



Le président de la République affirme qu’il veillera personnellement pour que désormais ce genre de comportements ne se reproduise plus. Un lieu de culte qu’il soit chrétien ou musulman est sacré et donc mérite respect, a averti le président du CMT.



La plateforme interconfessionnelle a en outre été édifiée par le président du CMT sur les avancées du processus de transition. Les leaders religieux sont invités à jouer leur partition pour la réussite de cette transition sensée aboutir à la construction d’un Tchad démocratique et engagé pour son développement économique et social, rapporte la Présidence.