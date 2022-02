Tchad : un marché entièrement calciné par un incendie à N'Djamena

L'incendie survenu dans la nuit du 25 février au marché "Tâcha Faya", au quartier Klemat dans le 2ème arrondissement de N’Djamena, a fait d'importants dégâts : les marchandises, le mobilier, des camions et un véhicule ont été calcinés par les flammes.



Trois personnes ont été grièvement blessées, ont indiqué des sapeurs-pompiers à Alwihda Info.



Au petit matin, sur les lieux, l'ampleur des dégâts est visible. Des commerçants et riverains se sont amassés pour constater les pertes.



Les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux pour maîtriser les flammes et sont toujours présents au petit matin.



L'origine de l'incendie est inconnue.