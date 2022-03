Tchad : un membre du CNT offre des manuels scolaires aux élèves de Faya

Le don a été réceptionné le 17 mars par le délégué provincial de l'éducation en présence du corps enseignant et des élèves des différents établissements scolaires de la place.



Le don est composé de 380 manuels dont 180 pour la lecture et 252 manuels pour les matières scientifiques, ainsi que 32 cartons de craies. Pour Mahamat Hangata, le développement local doit prendre son essor via les fils et filles de la localité, c'est la raison motrice de son appui.



Mahamat Hangata a indiqué que le développement local doit émaner en premier lieu des fils du terroir. Pour lui, l'effort de chacun compte, notamment par une contribution matérielle et intellectuelle. "Nous devons adopter les comportements des abeilles car l'acquisition et l'accomplissement d'une tâche par tout un chacun constitue une force vitale pour le développement de tout les secteurs", a-t-il exhorté.



Abdallah Ali Bezei, délégué provincial de l'éducation nationale et de la promotion civique, a salué ce geste et a invité les autres fils de la province à œuvrer sur le même élan afin que la jeunesse du Borkou puisse s'épanouir.