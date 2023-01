Tchad : un millier de déplacés au village Koutou (Moyen-Chari), après un récent conflit

Adoumabaye Guidéyanan Djiadingué indique que ce conflit a créé un mouvement massif des habitants de plusieurs villages a savoir : Pra 1, Pra 2, Goro, Kawaingo et Ikon vers le village Koutou, dans le canton Djoli.



À ce jour, on dénombre 1113 déplacés soit 171 ménages, 909 enfants et 27 femmes enceintes.



Pour faire face à la situation, un comité de crise a été mis sur pied afin de soulager les difficultés auxquelles font face ces déplacés.



​Le représentant de l’ADACS, Adoumabaye Guidéyanan Djiadingué, souligne que malgré le soutien du comité de crise, des autorités de la province du Moyen-Chari et de quelques ONG, la situation reste précaire et difficile (manque de logements, nourriture, soins et eau potable).



"La situation perdure à telle enseigne que ces déplacés sont regroupés dans des ménages à cause de l’insécurité. Un ménage du village Koutou est constitué d’au moins 15 à 20 personnes", détaille Adoumabaye Guidéyanan Djiadingué.



Le représentant de l'ADACS lance un cri d’alarme afin de venir en aide à la population en détresse.