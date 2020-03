Tchad : un nouveau bâtiment pour la mairie du 2e arrondissement de Pala

Kelo Agnim a mis fin à la cérémonie en coupant le ruban. Il a ensuite visité le bâtiment et les autres structures d'accueil et services.



Le bâtiment est composé de quatre bureaux et d'une salle de réunion, un poste de police municipale et d'une latrine de trois cabines. Le montant total de la construction s'élève à plus de 28 millions de Francs CFA, sans l'appui des partenaires de la mairie de Pala.



La commune de Pala compte quatre arrondissements dont trois qui fonctionnent dans des bâtiments de location.