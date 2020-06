Tchad : un nouveau chef de douane installé à Abéché

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mahamat Abdelkrim Ali, a installé ce lundi le nouveau chef de douane de la circonscription d'Abéché dans ses nouvelles fonctions. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de la douane d'Abéché.



Après avoir passé un an et 6 mois à la tête de la circonscription de douane d'Abéché, Mahamat Youssouf Moussa cède désormais sa place à Hissein Dakou Guergué. Dans son discours bilan, le chef de douane sortant Mahamat Youssouf Moussa a qualifié son séjour à la tête de la Douane de très positif.



Cependant, Mahamat Youssouf Moussa attire l'attention de son successeur sur le phénomène de fraude, qui selon lui, ne favorise pas le recouvrement des recettes de l'État. Il a enfin remercié ses collaborateurs pour la réussite de sa mission.



Installant le nouveau chef de circonscription de douane de l'Est, le secrétaire général de la province du Ouaddaï Mahamat Abdelkrim Ali a tout d'abord remercié le chef de circonscription sortant pour le travail abattu avant d'inviter le nouveau patron de douane de l'Est au travail bien fait pour mériter la confiance des plus hautes autorités du pays.



Mahamat Abdelkrim Ali a également exhorté les responsables de la douane à redoubler d'efforts pour générer plus des recettes à l'État.



Le nouveau chef de circonscription de douane de l'Est, Hissein Dakou Guergué, a pour sa part remercié les plus hautes autorités du pays pour cette marque de confiance. Il a réitéré son engagement à œuvrer pour recouvrir plus de recettes. Par conséquent, la fraude et d'autres phénomènes qui handicapent la bonne marche de son service seront combattus afin de renforcer la caisse de l'État, a-t-il martelé.