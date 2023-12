Tchad : un nouveau secrétaire général installé au Kanem

Le nouveau secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, a officiellement pris ses fonctions le mercredi 13 décembre 2023.



Nommé par le décret N°3684/PT/PM/MATDBG/2023 du 06 décembre 2023, il a été installé dans ses nouvelles responsabilités par le gouverneur de la province, le contrôleur général Issaka Hassane Jogoï.



Exprimant sa gratitude envers les autorités nationales pour sa nomination, Annour Djibrine Abdoulaye a également remercié le gouverneur et son cabinet, pour l'accueil chaleureux. Il a appelé à la collaboration de tous les acteurs, pour le succès de sa mission.



Le gouverneur Issaka Hassane Jogoï, lors de l'installation, a félicité le nouveau promu pour sa nomination et lui a souhaité plein succès.



Il a encouragé le nouveau secrétaire général à œuvrer pour l'intérêt général de la province du Kanem, et a exhorté les autorités locales à reconnaître et à soutenir Annour Djibrine Abdoulaye, dans ses fonctions de secrétaire général de la province.