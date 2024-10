Tchad : un officier et son fils abattus dans une attaque de coupeurs de route au Hadjer-Lamis

Deux personnes, un père et son fils, ont été tuées lors d'une attaque menée par des coupeurs de route, survenue au coucher du soleil, lundi 30 septembre 2024, sur la route entre les villages de Nalla et Tourba, dans le département de Dagana, province du Hadjer-Lamis.



Selon des témoignages recueillis sur place, l'incident s'est produit aux alentours de 18h30, lorsque deux individus, à bord d'une moto, ont ouvert le feu sur le véhicule de l'officier supérieur, qui revenait du pâturage avec son bétail.



L'officier et l'un de ses fils ont tragiquement perdu la vie suite aux tirs. Ce 1er octobre 2024, une dizaine de véhicules en provenance de N'Djamena sont arrivés sur les lieux du drame.