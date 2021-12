Par décret n°982 du 17 décembre 2021, le Sous-Lieutenant YOUSSOUF DJIMI TRAMI ID: 07001745 est cassé au grade de soldat de 2ème Classe, et radié du contrôle des effectifs des Forces de Défense et de Sécurité pour faute grave.



L'intéressé n'aura droit ni à la pension et à la solde de réforme, ni à une quelconque prime d'indemnité compensatrice.