Tchad : un opérateur économique attaqué par des malfrats, son véhicule emporté

BA, un opérateur économique, a été victime d'une agression armée à son domicile à Hila Houdjadj dans la nuit du 29 au 30 dans le quartier Hila Houdjadje. Quatre individus armés jusqu'aux dents ont fait irruption chez lui à 1h37 pour emporter son véhicule, qui a été retrouvé à Abéché, à l'est du pays. Ces quatre personnes armées sont arrivées devant le domicile de cet opérateur et ont donné l'ordre aux personnes se trouvant devant la mosquée de ne pas sortir afin de faciliter leur opération de fouille dans le secteur. Les personnes ont obéi aux instructions des hommes armés et se sont tranquillement introduites dans la mosquée pour être enfermées.



Les quatre hommes armés ont escaladé tranquillement pour s'introduire dans le domicile de l'opérateur économique. Ils ont tenu en respect le cousin de l'opérateur économique et l'ont obligé à aller toquer à la porte pour le réveiller. Ils ont insisté auprès du cousin pour connaître la position de l'opérateur économique. En ouvrant la porte, l'opérateur économique a aperçu son cousin étrangement escorté par des hommes armés et a immédiatement réussi à bloquer la porte. Se sentant menacé, il a alerté son voisin par téléphone de l'agression dont il était victime.



Après avoir constaté que l'opérateur était en communication, les agresseurs ont réussi à emporter le véhicule garé dans la cour et ont disparu. La plaque d'immatriculation du véhicule a été enlevée et remplacée par une plaque militaire. Les forces de l'ordre ont réussi à intercepter le véhicule avec deux présumés agresseurs armés à l'est du Tchad. La troisième personne a également été arrêtée. La quatrième a été identifiée mais n'a pas encore été arrêtée. Ces bandits armés sont présumés être des militaires et le cerveau de l'opération serait un voisin de cet opérateur économique. Les trois présumés malfrats appréhendés sont actuellement détenus par les renseignements militaires.



« Je doute que la motivation de cette opération de banditisme soit liée à l'argent. Quand ils ont réveillé mon cousin, ils insistaient pour savoir où je me trouve. Je vis depuis 8 ans dans ce quartier mais je n'ai jamais eu de différend avec un voisin. On se voit généralement à la mosquée pour les prières », a déclaré BA à Alwihda Info hier soir au téléphone. Seules les enquêtes permettront de déterminer la motivation de ces bandits armés qui opèrent en toute impunité dans la capitale tchadienne.