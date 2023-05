Tchad : un ouragan cause des décès et plusieurs dégâts matériels à Am-Timan

Un ouragan survenu ce mardi 16 mai 2023 dans la ville d'Am-Timan, a fait d'énormes dégâts dans plusieurs quartiers. Ce vent très violent accompagné de la pluie qui n'a pas trop duré, a commencé aux environs de 16 heures. Il a causé des considérables pertes en vies humaiens et matérielles.



Selon le directeur de l'hôpital provincial d'Am-Timan, Adam Youssouf, 7 cas de traumatismes ont été admis à l'hôpital parmis lesquels, 1 cas de décès est enregistré. Il s'agit d'une fille dont les parents habitent au quartier Dinguess. Un autre cas de décès non reçu à l'hôpital a également été signalé au quartier Al-Boukhass, à l'est de la ville. Il s’agit d’un homme atteint par la foudre dans un jardin.



Plusieurs habitations de la ville ont subi des destructions massives. Les toits d'habitations ont été emportés par le vent violent. Certains toits ont survolé pour atterrir à plusieurs dizaines de mètres. D'autres personnes sont à la recherche des toits de leurs maisons, emportés vers des destinations inconnues. Un toit emporté par le vent est tombé sur un véhicule, détruisant complètement le pare-brise. Des arbres ou cuves d'eau ont été déracinés, bloquant la circulation. Des maisons ou mûrs se sont écroulés.



Le minaret de la grande mosquée de Dinguess s'est effondré. Le pylône de la radio communautaire Dar-Badja a été atteint par la foudre qui l'a sectionné en quatre séquences. Le toit du magasin de l'Office national pour la sécurité alimentaire (ONASA), a subi aussi des dégâts. La situation est intenable dans plusieurs quartiers.



Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam accompagné du Préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh et d'autres chefs de service, a effectué une descente ce mercredi matin pour faire l'évaluation de la situation. Plusieurs familles sont sans abris. Il lance un appel au gouvernement et personnes de bonne volonté pour aider les victimes.



Les quartiers les plus touchés sont Dinguess et Am-Sinéné. An-Fandock a aussi été touché. Selon un habitant de Am-Sinéné, c'est une pluie de grêle qui est tombée dans son quartier.