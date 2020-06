Tchad : un parti politique installe un nouveau bureau au Sila

Le parti politique Convention pour la Démocratie et le Fédéralisme (CDF) a mis en place un nouveau bureau fédéral ce matin à Goz Beida, dans la province du Sila.



Cette rencontre conduite par le secrétaire général fédéral du Sila, M. Bakhit Bahar Hassan, a réuni les militantes et les militants du parti CDF.



Le secrétaire fédéral Bakhit Bahar a remercié les militants d'avoir placé leur confiance en lui. Il a ensuite exhorté les militants à plus de courage dans la lutte pour un changement au Tchad.



Bakhit Bahar a rappelé aux militants le respect des mesures barrières contre la COVID-19 afin de lutter ensemble contre cette maladie.