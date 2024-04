Tchad : un pas vers la sécurité alimentaire à Gounou Gaya avec une formation sur la nutrition

Cet événement, axé sur la sensibilisation et la proposition de solutions pratiques concernant les bonnes pratiques nutritionnelles, est le fruit d'une collaboration entre la Cotontchad SN et IDH, s'inscrivant dans le projet « Food Security ». L'objectif est de combattre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la zone cotonnière de Gounou Gaya par le biais de formations destinées aux associations villageoises ciblées.



Keinodji Mbaïtoudji, Chef de Zone de Gounou Gaya, a souligné l'importance du projet « Food Security » pour assurer un avenir alimentaire sûr aux populations locales, en particulier aux producteurs de coton. Il a encouragé les participants à intégrer les connaissances acquises sur les bonnes pratiques nutritionnelles dans leurs habitudes alimentaires et à contribuer activement à la lutte contre l’insécurité alimentaire dans leurs communautés.



Djékounrom Didier, représentant de IDH, a mis en avant l'engagement de son institution à soutenir la Cotontchad SN dans ses efforts pour améliorer le bien-être et les revenus des producteurs à travers la mise en place des AVEC. Il a également présenté IDH, une institution basée aux Pays-Bas et active en Asie, en Afrique et en Europe, avec pour mission l'amélioration des conditions de vie des producteurs.



Nodjilémbaye Adèle, Cheffe de Service Responsabilité Sociétale de la Cotontchad SN, a exprimé sa gratitude envers tous les soutiens du projet et a souligné l'importance de la collaboration avec IDH et Olam Agri dans la quête de solutions à la sécurité alimentaire.



Le cabinet NUTRIR INTERNATIONAL assurera la formation, abordant des thèmes variés tels que les pratiques nutritionnelles, les bases de la nutrition, la préparation des aliments, l'agriculture durable, et la diversification alimentaire. Le dernier jour sera consacré à des activités pratiques, dont des démonstrations culinaires interactives, des ateliers de jardinage communautaires et une visite de marché pour discuter du choix des aliments.