Tchad : un plaidoyer pour la scolarisation des filles dans la sous-préfecture de Baro

"Foie et joie" oeuvre dans le secteur éducatif à travers notamment la formation des enseignants, la sensibilisation des parents sur l'importance de l'école et l'appui aux écoliers.



"La scolarisation des filles est une priorité de l'État", a insisté Halimé Djami, déléguée de l'éducation nationale du Guéra.



Le préfet du département du Guéra, Hamit Adoum Batarko, a souligné que le mariage précoce et la grossesse non désirée sont des freins au développement des filles, à leur épanouissement socio-éducatif et économique. Il a invité les parents à envoyer massivement les enfants à l'école.