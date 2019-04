Tchad : un plan de lutte contre le VIH va permettre de traiter 1300 jeunes

Un atelier de planification des activités 2019 de prévention du VIH/SIDA des adolescents et jeunes dans les structures culturelles, s'est tenu du 1er au 5 avril à N'Djamena. Le séminaire a été organisé par le Centre national de lecture publique et d'animation culturelle, en partrnariat avec le ministère du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, ainsi que l'Unicef.



A l'issue du séminaire, un plan national de travail a été adopté. Il va permettre de mieux orienter la lutte contre le VIH/SIDA chez les jeunes et les adolescents. Le plan implique des jeunes de différentes structures culturelles de 17 provinces du Tchad.



"Les participants ont échangé principalement sur les thèmes suivants : les indicateurs relatifs au dépistage et prise en charge des adolescents et les jeunes, la communication pour le développement, l'éducation sexuelle complète, et les services adaptés aux adolescents et jeunes", a précisé Dadje Ngonlao Moise, directeur du Centre.



Le plan devrait permettre la prise en charge et le traitement de 1300 jeunes infectés, selon le chef du service VIH:SIDA, Zangado Thomas.



D'après Idriss Chahallah Alatchi, coordonateur général adjoint de la Maison des patrimoines culturels du Tchad, "l'atelier a été l'occasion de faire le bilan des activités des structures et de l'atteinte des résultats de 2018, et de mettre en place une base de données des structures d'encadrement des jeunes".



Les responsables sanitaires de plusieurs structures culturelles de N'Djamena, Moundou et Ati ont été distingués pour leurs efforts et ont reçu des prix.