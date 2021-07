Tchad : un plan géodésique et urbain de N'Djamena pour mieux aménager le territoire

Dans le cadre de la valorisation des données géographiques de référence de la ville de N'Djamena, le ministère des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme, en collaboration avec l'Institut géographique national de France International (IGNFI), a remis vendredi au premier ministre de la transition, le plan géodésique et urbain de la ville de N'Djamena.



Le plan permettra d'améliorer la capacité de prévention des inondations par la prise en compte du risque dans l'aménagement de territoire, de promouvoir l'amélioration de la connaissance du risque d'inondation pour mieux protéger les populations, de diminuer le coût d'opportunité, de rendre tous les levés topographiques cohérents entre eux, de garantir le droit de propriété, d'améliorer les recettes de l'État et de garantir la transparence des processus administratifs, a détaillé Christophe Dequene, directeur général de l'IGNFI.



Dans son intervention, la ministre des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme, Amina Éhemir Torna, a expliqué que "le projet consiste à répondre aux défis liés au développement durable des établissements humains et d'améliorer la gestion des espaces urbains, son engagement et son occupation".



Débuté de manière effective en 2017, le projet d'infrastructures des données spéciales sur la ville de N'Djamena et ses environs arrive à son terme. Ce projet consiste avant tout en la création d'un référentiel de données géographiques de référence.



"Ce projet est un véritable transfert de compétences et de technologies qui garantit la pérennité et permettra au ministère des Affaires foncières de mettre à jour ses données régulièrement ou d'étendre ses travaux sur d'autres villes du pays dans les jours à venir", a indiqué la ministre.



En réceptionnant les données géographiques de référence de la ville de N'Djamena, le premier ministre de la transition, Pahimi Padacke Albert, a indiqué que "ce projet est un outil novateur qui fait déjà ses preuves dans la qualité d'analyse et de gestion spatiale de la ville de N'Djamena et ses environs". Il contribue également au développement social, économique et environnemental de la ville.



Pahimi Padacké Albert exhorte le ministère des Affaires Foncières en charge du projet à mettre en pratique ces données pour mieux prévenir et lutter contre les inondations à venir.