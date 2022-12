Tchad : un prévisionnel budgétaire 2023 en forte hausse, marqué par des perspectives favorables

Le projet de loi portant budget de l'État pour 2023 est marqué par des perspectives macroéconomiques favorables, un PIB en hausse à 5,1% contre 4,6% en 2022, une hausse de la production pétrolière, des innovation et réformes fiscales tendant à plus d'équité, de compétitivité des entreprises et d'amélioration du pouvoir d'achat, de maîtrise et de qualité de la dépense.



L'amélioration du climat social en lien avec les efforts du gouvernement pour préserver la paix sociale, le renforcement de la solidarité nationale, la promotion du genre et l'autonomisation des femmes, le soutien aux initiatives des jeunes à travers "l'initiative 50.000 emplois", la santé des tchadiens, l'accroissement de la production pétrolière, cotonnière, vivrière et des oléagineux, la réussite du DNIS ainsi que l'amorce de la phase II de la transition politique et l'organisation du référendum en 2023 sont également pris en compte.



De plus, l'environnement est marqué par l'absorption progressive des chocs liés à l'avènement du Covid-19, le tout sous la contrainte des conséquences de la crise ukrainienne, de la faiblesse relative de la production agricole en 2022 ainsi que de la persistance de l'insécurité dans les pays voisins.