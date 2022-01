Tchad : un prix d'excellence et de mérite aux meilleurs élèves du lycée bilingue Al-Isra

La présidente de l'association Zilloul Arch, Amouna Ali Sougui, estime que cet événement est capital, notamment pour son association qui, de parts vocation, a entrepris plusieurs missions dans les provinces pour accompagner la politique sociale dans divers domaines.



D'après Amouna Ali Sougui, la fille doit être instruite, éduquée et même suivie pour avoir sa place dans la société, être utile pour son pays mais aussi et surtout pour elle-même en tant que personne physique jouissant de ses droits et de ses devoirs.



Quant au proviseur du lycée bilingue Al-Isra, Ousman Ahmat Kossi, il souligne que cette initiative suscite un engouement chez les élèves, les poussant à faire plus d'efforts et à réussir brillamment leurs examens de fin d'année 2021-2022.



À l'issue de cette cérémonie, la présidente de l'association Zilloul Arch et le proviseur du lycée bilingue Al-Isra ont reçu chacun une attestation de reconnaissance. L'une de la part du lycée bilingue Al-Isra et l'autre de l'association de bienfaisance Zilloul Arch.