Tchad : un projet de décret créant des comités provinciaux de paix et de réconciliation présenté

La réunion a pour but de faire la restitution qui aboutira à l’adoption dudit projet. Elle a vu la présence de plusieurs cadres administratifs des différents ministères, notamment le secrétaire général du ministère de la Réconciliation, le directeur pays de FHI360 et la première conseillère de l’ambassade des États-Unis au Tchad.



Le directeur pays de FHI360, cheick Diakité, a indiqué qu'à l’heure où le Tchad traverse une période vivante de son histoire politique, animée par la transition et le besoin d’un dialogue national inclusif, l’importance de la gestion des conflits avec tout son corollaire n’est plus à rappeler. La nécessité de mettre en place des comités est par ailleurs justifiée par le fait que des poches de violences intercommunautaires à l’intérieur du pays ne cessent de soulever des préoccupations.



De telles structures, lorsqu’elles sont mises en place, vont renforcer la cohésion nationale à travers le pays. « Nos efforts respectifs vont contribuer à l’atteinte des ODD notamment l'ODD 16 qui envisage la promotion de société pacifique et inclusive (…) », a déclaré le directeur pays de FHI360.



Pour la première conseillère de l’ambassade des États-Unis au Tchad, Mme Josie Retcleffe, dans le contexte actuel du Tchad marqué par la transition politique et un dialogue à l’horizon, un tel projet qui privilégie la prévention et la méditation des conflits en jetant une base juridique pour des comités provinciaux de paix, de réconciliation et de leurs démembrements, arrive à point nommé. Selon elle, la paix n’a pas de prix.