Tchad : un projet de microfinance bien approprié, le groupe CECI partage son dividende

Après la prière d'ouverture, la présidente du groupe de caisse d'épargne et de crédit interne, Damri Marthe, a retracé l'historique du projet avant de clarifier à l'assistance sa vision, notamment la lutte contre la pauvreté. Elle a également souligné les difficultés rencontrées par son institution, ajoutant que le niveau d'engagement des membres méritait d'être salué. Madame Damri Marthe a poursuivi en expliquant que pour stimuler les membres, il était important de les aider en renforçant leurs capacités afin d'optimiser leur production dans tous les domaines.



Un temps fort de cet événement a été le partage du dividende, d'un montant cumulé d'épargne et de solidarité de 4 412 000 FCFA. La trésorière du groupe CECI, Rokoule Nekian Brigitte, a d'abord relevé quelques remarques avant de féliciter les bénéficiaires. Elle a également conseillé à ces derniers d'épargner davantage pour l'année prochaine plutôt que de contracter des crédits.



Certains bénéficiaires ont exprimé leur joie et leur soulagement, affirmant que cela avait un impact positif sur tous les membres, dans tous les domaines.