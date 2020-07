Tchad : un projet de modernisation des infrastructures et des communications électroniques

Le ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l’information et de la communication et le ministre de l’Économie et de la planification du développement, sous le haut patronage du président Idriss Deby Itno, s’apprêtent à organiser ce mardi 7 juillet 2020, la cérémonie de lancement du Projet de modernisation des infrastructures et des communications électroniques.



Ce projet d’envergure a pour ambition la participation massive du secteur des TIC au développement socio-économique du Tchad. Il s’articule autour de trois composantes à savoir l’implémentation de 200 antenne-relais GSM sur l’ensemble du territoire national, le déploiement d’un réseau à fibre optique près de 2000 km et la construction d’un grand centre pour la sécurisation des données.



Il est prévu dans ce projet, la construction d’un centre national des données d’une superficie de 2000 m2 pour un immeuble de quatre étages dans la capitale. Ce centre est nécessaire au traitement et au stockage des données numériques. Il s’agit d’un lieu physique contenant des serveurs.



L’aboutissement de ce projet permet de contribuer au développement des TIC, au service de l’émergence du Tchad.



Le projet prévoit également la réalisation d’un réseau à fibre optique, long de 1200 Km, à déployer à l’intérieur du pays suivant l’axe Doba-Koumra-Sarh-Kyabé-Amtiman-Abéché-Amzoer-Guéréda-Iriba.



Quant à la ville de N’Djaména, elle bénéficiera de 50 Km de maillage permettant de connecter 1000 gros clients.